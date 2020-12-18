Дороги и ткрренкуры на Машуке временно закрыты

Из-за обледенения деревьев и угрозы их падения временно закрыты дороги и терренкуры на Машуке. Запрещено движение автотранспорта и пешеходов. Администрация Пятигорска убедительно просит жителей и гостей города не рисковать жизнью и здоровьем и воздержаться от прогулок от Места дуэли Лермонтова до санатория Кирова, а также от Ворот Солнца к вершине Машука. Силами городских служб проводится непрерывная расчистка дорог и тротуаров от наледи и упавших ветвей. На въездах устанавливаются информационные стенды об ограничении движения.