Дороги славы ведут в Пятигорск

Пятигорск привлекает не только курортников, прибывающих к нам за здоровьем, но и как город с крепкими патриотическими традициями. На днях здесь принимали участников автопробега «Дороги славы — наша история».

В первую очередь гости направились к самому святому для пятигорчан месту. На площади у мемориала Славы состоялся небольшой митинг. Ребят поприветствовали и провели краткий экскурс в боевое прошлое Пятигорска заместитель главы города по вопросам общественной безопасности Александр Бородаев и председатель пятигорского Совета ветеранов Николай Лега. Полюбовавшись выправкой и четким строевым шагом юнармейцев, участники автопробега возложили цветы к Вечному Огню, а после отправились в Домик Лермонтова. Затем состоялся круглый стол с молодежным активом города, юнармейцами и ветеранами. А после обеда в Комсомольском парке агитбригада автопробега выступила с небольшим концертом для пятигорчан. Талантливые исполнители из Ростова-на-Дону подготовили яркую патриотическую песенную программу «От войны к миру».

Факт

Проект «Дороги славы — наша история» организован Ростовским региональным патриотическим общественным движением, а маршрут его проложен по местам боевой славы юга России. В акции участвует студенческая молодежь Ростовской области. К ней присоединились также представители Луганской народной республики, Сербии и Беларуси. Стартовал автопробег 15 июля в городе воинской славы Ростове-на-Дону. Участники автопробега уже побывали в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. После Ставрополья колонна отправляется в Калмыкию, а далее на пути патриотов — Северная Осетия, Адыгея, Краснодарский край. В каждом из городов маршрута участники автопробега посещают места боевой славы, возлагают цветы к мемориалам, проводят митинги памяти, встречаются с ветеранскими и молодежными организациями. Проходят также концерты фронтовых бригад.

Слово участникам

Ася Компаниец, руководитель штаба Ростовского регионального патриотического общественного движения «Дороги славы – наша история»:

— Особенно приятно, что сегодня в Пятигорске нас встречает молодежь – юные патриоты. Мы проделали большой путь, в дороге мы двенадцатые сутки. — Спасибо Пятигорску за теплый прием, за то, что сохраняете историческую память, бережете ее здесь, у Вечного огня, который остается символом совести и памяти всех поколений, живущих на российской земле.

Кстати

Знакомство с последним приютом поэта у участников патриотического автопробега состоялось как раз накануне 181-й годовщины его гибели. Напомним, эта скорбная дата выпадает на 27 июля…