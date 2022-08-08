Доверилась лжеброкеру – лишилась крупной суммы

77-летняя жительница Пятигорска поверила телефонному мошеннику, пообещавшему легкий заработок в сети Интернет. По словам пенсионерки, накануне ей позвонил неизвестный с предложением преумножить накопления на брокерской бирже. В ходе разговора мужчина убедил собеседницу вложить имеющиеся денежные средства в прибыльное дело. Женщина поверила, перевела мошеннику более 400 тысяч рублей, но, когда мужчина не выполнил взятых обязательств, поняла, что ее обманули и поспешила в отдел полиции

Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника. По данному факту следственным отделом ОМВД России по Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция настоятельно рекомендует не верить сомнительным способам быстрого обогащения. Будьте бдительны, не рискуйте своими сбережениями и ни при каких условиях не перечисляйте денежные средства на неизвестные счета.