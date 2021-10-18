Друг украл у друга

В дежурную часть отдела МВД России по Пятигорску обратился 44-летний местный житель. Гражданин сообщил, что, проснувшись утром, обнаружил, что из его автомобиля исчезли магнитола, усилитель звука и сабвуфер.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия, провели осмотр, сняли отпечатки пальцев на поверхности машины и опросили возможных очевидцев. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к произошедшему может быть причастен 18-летний друг гражданина.

Молодого человека доставили в отдел внутренних дел, где он рассказал, что кражу решился совершить после ссоры с пострадавшим во время застолья. Обиженный злоумышленник дождался глубокой ночи, а после проник в личный автомобиль заявителя через заднее боковое стекло. Совершив кражу, он покинул место происшествия, а украденное имущество продал и деньги потратил. Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.

В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственным отделом МВД России по Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).