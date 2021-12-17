ДТП привело к трагедии

В Пятигорске нарушение очередности проезда привело к ДТП, в котором погиб участник.

По предварительным данным, 17 декабря около полуночи на проспекте Калинина водитель автомобиля Хендэ Акцент, двигаясь со стороны ул. Октябрьской в направлении ул. Козлова, на пересечении с ул. Университетской при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Мерседес Е400.

От полученных травм скончалась пассажирка Хендэ, ее личность устанавливается, на вид около 30 лет. 33-летний водитель Хендэ, житель соседнего региона, получил незначительные травмы, ему назначено амбулаторное лечение. Также у него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. Установлено, что за последние 2 года он более 10 раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.

Водитель Мерседеса не пострадал. По факту происшествия проводится проверка.