ДТП со смертельным исходом

По предварительным данным, 25 августа около 20 часов водитель автомобиля «ЛАДА-219020», двигаясь по улице Ермолова со стороны Шатило, на перекрестке с улицей Братской Пятигорска допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате происшествия 67-летние жительницы города бригадой скорой медицинской помощи были доставлены в городскую больницу, где позже одна из них от полученных травм скончалась.

Установлено, что за рулем «Гранты» находился 41-летний житель Предгорного района, который в момент ДТП был трезв. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются.