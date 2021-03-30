Дума Пятигорска утвердила новый порядок назначения премии Главы города одаренным детям

Теперь поощрять материально будут не только участников, призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, но и ребят, которые успешно заявят о себе на других серьезных интеллектуальных испытаниях федерального уровня — в частности, на математической олимпиаде им. Л. Эйлера и физической олимпиаде им. Дж. К. Максвелла. Кроме того, на очередном заседании пятигорские парламентарии решили ряд имущественных вопросов и утвердили порядок назначения и проведения собраний граждан. Речь идет как о реализации проектов инициативного бюджетирования, так и о реализации губернаторской программы поддержки местных инициатив.

— Для обращения в Думу города организуется инициативная группа в количестве не менее 10 человек (либо это может быть индивидуальный предприниматель или юрлицо, осуществляющие свою деятельность на территории Пятигорска). Затем Дума города в 30-дневный срок принимает решение о рассмотрении вопроса или о возвращении документов на доработку. Если нет оснований для отказа, Дума принимает решение о назначении собраний граждан в целях рассмотрения инициативных проектов, — разъяснила и.о. начальника правового управления администрации города Мария Келлер.

Депутаты рассмотрели и утвердили порядок выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов, а также механизм проведения их конкурсного отбора. Также решением Думы утвержден порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей (в случаях если проект не был реализован или если по итогам его реализации образовался остаток). Ряд вопросов, которые депутаты рассмотрели сегодня на очередном заседании, касался управления и распоряжения муниципальным имуществом. Так, парламентарии приняли порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. В финале заседания к депутатам обратился Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Он напомнил о серии апрельских экологических акций на территории города и призвал принять в них самое активное участие.