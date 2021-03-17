Душевно и с размахом

Горячеводские казаки и зиму проводили, и весну встретили — и сами повеселились, и людей порадовали. Праздник получился с размахом: в каждом уголке Горячеводской площади было весело, всякий мог найти себе развлечение по вкусу: малышам предлагали различные потехи и забавы скоморохи и ростовые куклы, ребята постарше принимали участие в конкурсах на силу, ловкость и смекалку, кто-то бился на мешках, кто-то в кулачных боях свою силушку богатырскую показывал. А горячеводские казаки соревновались с терцами в мастерстве владения шашкой.

На масленичные гулянья к станичникам пожаловал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Поздравив горячеводцев с праздником, градоначальник пообещал, что приложит максимум усилий для того, чтобы наш поселок процветал: дороги сделают, скверы благоустроят, а детские и спортивные площадки приведут в порядок. В благодарность за заботу и внимание к нуждам жителей Горячеводска казаки вручили Дмитрию Юрьевичу символический ключ от станицы.

По благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта участие в празднике принял руководитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством и настоятель Успенского храма протоиерей Стефан Фещенко. Священник передал организаторам и гостям благословение владыки и пожелание Божией в прохождении поприща Великого поста и поздравил станичников с праздником.

— Казаки этот праздник любят и справляют его весело. Вот только в казачьей Масленице главное — не гулять и пировать, а соревноваться, чтобы удаль молодецкую показать и невесту подыскать,— подчеркивает Владимир Савченко. — В этот раз разгулялась зимушка-зима, рассыпала снег по улицам Пятигорска. Давно у нас таких сугробов не было. Но на Горячеводской площади весь снег казаки убрали, сцену поставили и гостей пригласили, для которых немало собственных сил и средств Горячеводской казачьей общины потратили, чтобы было весело и душевно. Да и в пост надо правильно войти — с хорошим настроением, вспоминая масленичные гулянья.

Творческие коллективы поселка и города подготовили большую праздничную программу: на сцену выходили ансамбли с танцевальными и вокальными номерами. Ни один праздник в общине не обходится без выступления воспитанников военно-спортивного клуба «Медведь». Ребята демонстрировали навыки владения оружием и приемами рукопашного боя. Для казачек тоже конкурс нашелся: горячеводским красавицам предлагалось пробежаться с ведрами и коромыслом на плечах, преодолевая препятствия. В роли препятствий были дети, а в ведрах — румяные яблочки. Испытание было нелегким, но, как и в жизни, казачки справились.

Также работала выставка-ярмарка народных умельцев и местных мастериц. Гостей праздника угощали ароматной казачьей кашей с мясом.

Вскоре солнце выглянуло из-за туч — начали таять сугробы и зазвенела весенняя капель. Вот и весна пришла.

Говорят жители

Павел и Алена Приходько, дети Кирилл и Глеб (7 лет и 3 года), жители поселка Горячеводского:

— В будничной суете и домашних заботах даже и не вспомнили о Масленице и традиции печь блины в эти дни. Но у казаков зарядились праздничным настроением и обязательно тут блинов отведаем и дома приготовим. Детям блины нравятся. Особенно старшему — Олегу. Он у нас занимается боксом в школе олимпийского резерва, которую недавно отремонтировали. Сегодня выступает его команда, и он пришел поддержать ребят. Ему очень нравится бокс, ходит на занятия с удовольствием, мечтает стать чемпионом.

Кстати

На Масленичной неделе депутат ГДРФ Ольга Казакова вместе с волонтерами Пятигорска и женщинами Горячеводской казачьей общины напекли блинов для ветеранов и одиноких пожилых людей.

Масленица — самый веселый и сытный народный праздник, длящийся целую неделю, наполненный уютом, общением и теплом. Это веселье, блины, скоморохи и румяные щеки. Но еще все это можно совместить с добрыми делами, чтобы Масленица уж точно запомнилась и наполнилась смыслом.

«Вместе с волонтерами и казачками приготовили масленичные угощения для тех, кого они особенно порадуют. Такое внимание важно для одиноких людей. Им всегда приятны встречи с молодежью. Сегодня наши волонтеры делают добрые дела от души, с молодежным огоньком и искренностью», — отмечает Ольга Казакова. Для ветеранов и одиноких пожилых людей были подготовлены главные символы Масленицы — блины, сладости и фрукты. «Даже небольшое внимание — это так важно», — отмечают пятигорские волонтеры.