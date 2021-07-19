Двадцать лет поисково-спасательной работы

Пятигорский поисково-спасательный отряд отмечает 20-летие. Сотрудникам службы спасения не раз приходилось не на словах, а на деле доказывать свой высокий профессионализм, мужество, качественную всестороннюю подготовку, способность в самый сложный момент реагировать четко, действовать взвешенно, молниеносно принимать решения и нести за них ответственность.

«То, что спасатель считает повседневным трудом, обычные люди называют героизмом. Жители города знают: в любой самой тяжелой ситуации помощь пятигорских спасателей придет вовремя. Ребята, спасибо за верную службу, отвагу и надежность!» — такой пост опубликовал сегодня на своейинстаграм-странице глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Поздравил отряд с юбилеем и заместитель главы администрации города Александр Бородаев. Он вручил руководителю службы Аркадию Карпову грамоту за многолетний добросовестный труд, а также наградил благодарственными письмами отличившихся сотрудников. Пятигорский поисково-спасательный отряд считается одним из лучших в Ставропольском крае. Сотрудники (их в отряде 18) несут дежурство круглосуточно: выезжают на аварийно-спасательные работы, оказание помощи в ДТП, тушение пожаров, профилактические мероприятия (в частности, на льду Новопятигорского озера), проводят учения, тренировки, патрулируют места отдыха, организуют контроль за потенциально опасными объектами городской инфраструктуры.

По итогам прошлого года дежурная смена приняла и отработала 1643 обращения. Есть в серьезной и ответственной работе спасателей место и курьезным случаям. Большая их часть связана с животными — и далеко не всегда домашними. Так, зимой 2012-го дикая косуля посетила территорию торгового комплекса «Метро», возвращать ее в родные пенаты пришлось сотрудникам отряда. В сентябре того же года спасатели снимали с дерева ручную игуану, сбежавшую от хозяев. Еще одна игуана, прогуливавшаяся вдоль трамвайных путей, была «задержана» в 2014-м, а в январе 2013-го дикий олень, легко перепрыгнув через ограду, оказался на территории одного из городских предприятий, вернуться в лес ему тоже помогли пятигорские спасатели. В 2015 году сотрудники отряда вернули хозяину сбежавших ослиц Ольгу Антоновну и Шоколадку, в 2016-м вызволили из двора жилого дома журавля-красавку, ловили спасатели и молодую лисицу на территории «Горэлектросетей», во двор частного дома заходил «погостить» волчонок, есть в списке подобной экзотики даже страус…