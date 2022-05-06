Две подстанции «Россети Северный Кавказ» стали «Энергообъектами воинской славы»

Компания «Россети Северный Кавказ» инициировала социально-патриотическую акцию «Энергообъект воинской славы», приурочив ее к 80-летию с начала Битвы за Кавказ в целях увековечивания памяти о героических страницах в истории электросетевых объектов периода Великой Отечественной войны (ВОВ).

На подстанциях «Владикавказ-1» в Северной Осетии и «Нальчик-110» в Кабардино-Балкарии, функционировавших в годы ВОВ в зоне ответственности энергокомпании и обеспечивающих энергоснабжение потребителей, установлены мемориальные информационные таблички «Энергообъект воинской славы» с историей питающих центров.

Торжественное открытие мемориальных табличек «Энергообъект воинской славы» состоялось сегодня в Нальчике и Владикавказе при участии ветеранов ВОВ и энергетики, представителей руководства компании, профильных ведомств и учебных заведений.

Подстанция 110 кВ «Владикавказ-1» (ранее «Орджоникидзе-1») введена в эксплуатацию в 1934 году. К концу октября 1942 года фашистам удалось прорваться в Северо-Осетинскую АССР. Гитлеровские войска были наголову разгромлены советской армией под столицей республики. Подстанцию удалось сохранить благодаря героизму персонала энергообъекта, а также усилиям 754 зенитно-артиллерийского полка, который надежно прикрывал важный для города питающий центр. Сегодня «Владикавказ-1» обеспечивает энергоснабжение десятков промышленных и коммунальных потребителей Владикавказа, а также населения столицы – более 300 тысяч человек.

Подстанция 110 кВ «Нальчик-110» введена в эксплуатацию в 1936 году. Во время ВОВ, включая период оккупации Нальчика немецко-фашистскими войсками с 28 октября 1942 года по 3 января 1943 года, энергообъект обеспечивал надежное энергоснабжение порядка 50 тысяч жителей Нальчика, а также нескольких десятков предприятий города. Подстанция неоднократно реконструировалась, особенно интенсивно – после окончания ВОВ. Так, в 1948 году энергообъект был расширен с установкой трансформатора 110/35/6 кВ мощностью 15 МВА.

Почетное право открыть мемориальную табличку предоставили Ветерану труда, заслуженному работнику энергетики России Борису Балкарову, который отдал службе на подстанции «Нальчик-110» более 50 лет. Обращаясь к молодым специалистам и студентам, Борис Каурбекович пожелал им быть очень требовательными к себе для того, чтобы они могли стать достойной сменой тем инженерам, для которых энергетика не просто ремесло, а призвание.

В настоящее время на обоих «Энергообъектах воинской славы» установлено современное микропроцессорное оборудование отечественного производства.

Ⓧ