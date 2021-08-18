Двум школам Пятигорска предстоит капитальный ремонт

Из городского бюджета выделены средства на разработку соответствующей проектно-сметной документации. Речь идет о школах №3 и №21. Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов встретился с директорами этих учебных заведений.

— ПСД должна быть готова в течение трех месяцев, — сообщил глава города. — Это будут наши «первые ласточки» — первые две школы, которые мы заявим на включение в федеральную пятилетнюю программу капитального ремонта средних учебных заведений. Напомню, решение о разработке этой программы Президент РФ Владимир Путин озвучил на съезде партии «Единая Россия» в июне этого года, сразу же были даны соответствующие поручения. И, как видите, процесс пошел.

Как отметил Дмитрий Ворошилов, в настоящее время проводится техническое обследование и других школ Пятигорска, будет проанализирована их потребность в капитальном ремонте, затем город приступит к разработке необходимой документации.