Джаз, осень, Пятигорск…

«Пятигорская осень» — именно так называется фестиваль джазового искусства, ставший одной из визитных карточек культурной жизни столицы СКФО. В этом году он прошел уже 12-й раз, ярко и красочно завершив череду ноябрьских мероприятий. В течение двух дней музыканты разных возрастов состязались в исполнительском мастерстве на сцене городского Дома культуры № 1.

Фестиваль носит статус Северо-Кавказского, а потому география участников традиционно велика: это практически весь Ставропольский край, а также Ростов-на-Дону.

Всего участниками XII Северо-Кавказского фестиваля джазового искусства «Пятигорская осень» стали свыше 70 коллективов и отдельных исполнителей, среди них 8 оркестров.

В конкурсной программе участвовали как представители музыкальных образовательных учреждений, так и любители. Ограничений по возрасту так же не было. Ведь джаз, как известно, — это отсутствие всяких штампов и шаблонов. Выступали музыканты в двух направлениях — «Вокал» и «Инструментал» — и трех подгруппах: солисты, ансамбли, оркестры.

Открывали и первый, и второй дни оркестры – села Левокумского и Железноводска соответственно. Также на фестивале ярко выступили оркестры городов Пятигорска, Кисловодска, Невинномысска и села Кочубеевского.

На церемонии награждения участников приветствовал заместитель главы администрации Пятигорска Сергей Нестяков. Он поблагодарил музыкантов за прекрасные выступления и пожелал дальнейших успехов. Отметил высокий уровень конкурсантов также председатель жюри – выдающийся джазмен современности, представитель одной из сильнейших джазовых школ в России, доцент Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова Адам Терацуян. По его словам, «Пятигорская осень» стала уже долгожданным событием в музыкальной жизни Юга России. Выступать здесь престижно, а победить – значит, получить шанс на поступление в консерваторию. Он лично присматривает среди участников будущих студентов.

Настал торжественный момент награждения. Определить сильнейших оказалось не так-то просто. А потому в числе призеров оказалось больше половины претендентов. Так, звание лауреатов 1 степени получили 17 исполнителей и коллективов. Лауреатами 2 и 3 степеней стали по 15 участников фестиваля.

Настоящим подарком для всех гостей праздника стали выступления группы «Опус» городского Дома культуры № 1 Пятигорска и оркестра «Адам-Джаз-Бэнд» из Ростова-на-Дону.