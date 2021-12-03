Дзюдоист из Пятигорска Армен Агаян завоевал бронзу турнира Большого шлема в Абу-Даби

По итогам соревнований, завершившихся на днях в столице Арабских Эмиратов, наша сборная одержала победу в медальном зачете: у российских дзюдоистов две золотые медали, четыре серебряные и две бронзовые. В весовой категории до 73 кг пятигорчанин Армен Агаян в поединке за третье место победил Сомона Махмадбекова из Таджикистана, чемпиона мира среди юниоров (2019). В настоящее время Армен, воспитанник пятигорского клуба дзюдо «Олимпиец», живет и тренируется в Санкт-Петербурге, однако подготовку к важнейшим стартам нередко проводит в родном Пятигорске. Поздравляем нашего земляка и желаем новых ярких побед!