«Единая Россия» помогает детям

В гости к ребятам – с подарками. Детский дом города Пятигорска получил более 50 кг бытовой химии.

Председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько и депутаты, члены фракции партии «Единая Россия» в городской Думе Дарья Самольянец и Вадим Лоскутов в рамках краевой акции «Доброе сЕРдце» передали моющие средства, мыло, стиральные порошки и сладкие подарки для воспитанников детского дома № 32.

Благотворительный фонд Александра Резникова «Жить с мечтой» предоставил хозяйственно-бытовую продукцию. «Подрастающее поколение – это наша опора, и мы не должны забывать об этом. Помогая детям, воспитанникам детского дома, и участвуя в их судьбе, мы вкладываем свою лепту в наше общее будущее», — прокомментировала руководитель фракции партии «Единая Россия» Дарья Самольянец.