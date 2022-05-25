Эффективное использование бюджетных средств

На очередном заседании пятигорской Думы депутаты выслушали отчет о результатах работы городской контрольно-счетной комиссии за минувший год.

Также была назначена дата публичных слушаний, которые состоятся 10 июня в 11:00 в зале заседаний администрации города. В этот день пятигорчане смогут высказать свое мнение, ознакомившись с отчетом об исполнении бюджета нашего города-курорта за 2021 год.

Кстати, контроль за эффективностью использования средств местного бюджета осуществляет именно контрольно-счетная комиссия Пятигорска.

В отчетном году комиссией были проведены экспертизы проектов решений пятигорской Думы о внесении изменений в бюджет города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Также организована внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города курорта за 2020 год в целом и бюджетной отчетности каждого из 10 главных администраторов (распорядителей) бюджетных средств. Выполнена экспертиза проекта бюджета Пятигорска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Проведены анализ управления и распоряжения муниципальной собственностью и оценка показателей прогноза социально-экономического развития Пятигорска на 2022 год и период до 2024 года.

В своей работе комиссия планирует усилить взаимодействие с прокуратурой Пятигорска по борьбе с преступлениями и иными правонарушениями в сфере противодействия коррупции, в том числе путем организации и проведения совместных контрольных мероприятий.

Кроме того, на очередном заседании Думы Пятигорска депутаты дополнили состав нескольких городских комиссий, утвердили ряд изменений в нормативно-правовые акты.

Анна Кобзарь.