В Ставропольском крае объявлен конкурс «Эффективный коллективный договор – основа согласования интересов сторон социального партнерства».

Основными задачами конкурса являются выявление организаций, добивающихся высокой социальной эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм социального партнерства в организациях.

Условия участия в краевом конкурсе и порядок его проведения утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 19.05.2022 № 239 «Об утверждении Положения о краевом конкурсе «Эффективный коллективный договор — основа согласования интересов сторон социального партнерства» в 2022-2024 годах».

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