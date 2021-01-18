Экокнижка от пятигорской школьницы

Авторскую экокнижку презентовала пятигорская школьница. Для конкурса видеороликов «ЭКОМАНИЯ», организованного региональным оператором «ЖКХ», шестиклассница из Пятигорска Алиса Кривая представила собственноручно созданную книжку-раскладку о городе-курорте и о необходимости сохранять его чистоту и привлекательность с помощью раздельного сбора отходов. О своей книжке Алиса сняла ролик, который размещен на инстаграм-странице регоператора.

К реализации своей идеи участница конкурса подошла нестандартно, используя то, что в других семьях отправилось бы в мусорное ведро, – макулатуру, пленку и другие упаковочные материалы. Алиса активно интересуется вопросами экологии, как исследователь не раз принимала участие и побеждала в тематических школьных конференциях. Знает, какой вред наносит природе мусор, а в ролике говорит о необходимости грамотной сортировки отходов.

Как рассказали в пресс-службе регоператора, в семье экоориентированной школьницы раздельный сбор отходов практикуется с момента появления спецконтейнеров в Пятигорске, а сама она готова проинструктировать каждого, как ими правильно пользоваться и какие фракции поддаются переработке.