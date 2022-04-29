Экологическая акция на горе Машук

В экологической акции по расчистке леса в районе Комсомольской поляны приняли участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, руководители муниципалитетов региона, министры, сотрудники аппарата правительства края и депутаты краевой Думы.

— Подобные субботники сейчас проходят по всему краю. В них участвуют тысячи земляков, и каждый из них заслуживает самых теплых слов признательности за любовь к родной земле, — отметил Владимир Владимиров. В ходе уборки на горе Машук было собрано и вывезено 10 тракторных прицепов лесного мусора, для измельчения упавших веток и сухостоя использовалась специальная техника.

— Отличный результат командной работы. Спасибо всем, кто приехал и помог! – подвел итог глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.