Экологическая акция на горе Машук

Апрель 29, 2022 Главные новости, Пятигорская Правда, Регион 0 144

В экологической акции по расчистке леса в районе Комсомольской поляны  приняли участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, руководители муниципалитетов региона, министры,  сотрудники аппарата правительства края  и депутаты краевой Думы.

—  Подобные субботники сейчас проходят по всему краю. В них участвуют тысячи земляков, и каждый из них заслуживает самых теплых слов признательности за любовь к родной земле, — отметил Владимир Владимиров. В ходе уборки  на горе Машук было собрано и вывезено 10 тракторных прицепов лесного мусора, для измельчения упавших веток и сухостоя использовалась специальная техника.

— Отличный результат командной работы. Спасибо всем, кто приехал и помог! – подвел итог глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Похожие новости

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.