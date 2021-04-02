Экологическая акция прошла в Пятигорске

Апрель 2, 2021 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 29

Бодрое утро в Пятигорске началось с экологической акции по озеленению любимого города!

В акции приняли участие глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, председатель городской Думы Людмила Похилько, депутаты, представители администрации, общественных и молодежных организаций, неравнодушные горожане. В скверах Гагарина, Толстого, Лермонтова и в парке Победы, а также на Бульваре Гагарина, в районе гостиницы «Интурист» и на проспекте Кирова (впервые за долгое время) высадили хвойные, лиственные и плодовые деревья и кустарники — более 300.

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