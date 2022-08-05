Экологическую ситуацию на территории горы Машук обсудили общественники, эксперты, юристы, представители городской администрации, специалисты в сфере гидрогеологии и лесного хозяйства.

В Пятигорске состоялось внеочередное заседание комиссии по курортам, здравоохранению, туризму, экологии и природопользованию Общественной палаты Ставропольского края. — Мы собрались, чтобы выслушать друг друга, обменяться мнениями, оценками, предложениями. Это дискуссия людей, не равнодушных к судьбе территории, на которой живут, — отметил Георгий Нефетиди, председатель краевой Общественной палаты.

В одном из залов филиала РАНХиГС в режиме живого диалога участники встречи обсудили как ситуацию в целом, так и локальные «болевые точки». Не обошли вниманием и тему расчистки лесной территории от упавших деревьев, сухостоя и поваленных ветвей. Как пояснил Иван Андриянов, заместитель главы администрации Пятигорска, начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи», предварительно было проведено лесопатологическое обследование территории. — А сейчас производится уборка неликвидной древесины – в соответствии с актами лесопатологии, которые были переданы подрядчику (Бештаугорскому лесхозу). Вне контракта никаких работ никто не производит. Сотрудники Управления городского хозяйства регулярно выезжают на место, контролируют ситуацию. Живые деревья не вырубаем, убираем бурелом и сухостой, — подчеркнул Иван Андриянов. Это подтвердил и Федор Мустивый, директор ГБУ СК «Бештаугорский лесхоз»: — Ни одно живое дерево в рамках наших подрядных работ не срублено. Нас проверяют часто, выезжаем по всем участкам, А убирать сухую древесину нужно непременно – ведь она легко воспламеняется и может стать причиной лесного пожара.

Все предложения, собранные на встрече, будут проанализированы и обобщены, по ряду направлений планируется создать экспертные группы с привлечением независимых специалистов (в том числе и федерального уровня) – так пройдет подготовка к новому заседанию Общественной палаты. Состоится оно в конце августа и пройдет в расширенном формате – с участием представителей прокуратуры, депутатов краевой Думы, специалистов регионального Минприроды и других министерств, служб и ведомств.