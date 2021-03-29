Экология природы, культуры и души

Первый уникальный фестиваль «Экокульт» прошел в Пятигорске. В международный Час Земли люди, неравнодушные к проблемам окружающей среды, собрались вместе для общения, обмена опытом и презентации своих проектов.

По словам организатора мероприятия, координатора движения волонтеров культуры Ставропольского края Ольги Омельченко, «Экокульт» — это не только фестиваль экологии, но и творческая площадка. Шанс с помощью безграничных возможностей культуры и искусства привлечь внимание к сегодняшним проблемам окружающего мира, помочь переосмыслить свой образ жизни, сберечь нашу планету для будущих поколений.

— Сегодняшнему дню предшествовала большая работа: около двух месяцев все участники общались онлайн, готовились удаленно и только сейчас мы все впервые встретились лично, — рассказала Ольга Омельченко.

Мероприятие включало в себя большую детскую программу, а также показ экосумок, одежды из вторсырья, выступления музыкальных коллективов, дегустацию экокухни, презентацию проектов по озеленению и очищению заповедных зон.

Студенты ГБПОУ СК «Ставропольское краевое училище дизайна» с радостью подключились и под руководством преподавателя отделения костюма Руслана Дячука создали яркую коллекцию одежды. «Ребятам было очень интересно. И без отрыва от учебного процесса мы справились за неделю», — отметил Руслан Дячук.

Во время дефиле зрители увидели и 10 экосумок. Автор коллекции Гаянэ Давидян рассказала, что их яркие цвета символизируют весенние и летние краски. «Я много лет организовываю субботники и вижу, сколько полиэтиленовых пакетов засоряет нашу окружающую среду. Однажды я приняла решение шить экосумки. В основном я отдаю их на благотворительность, часть продаю, но пока в небольших масштабах. Я пытаюсь донести до людей, что пользоваться такими сумками не только экологично, но и удобно: она всегда с собой, сшита из непромокаемого материала», — рассказала Гаянэ.

Администрация Пятигорска, выступившая соавтором фестиваля, представляла на нем проект «Пятигорский Некрополь».

Цифра: «За 2020 год мы провели в Некрополе 43 субботника и собрали 250 кубометров мусора, срубили 16 сухих деревьев. Работали 96 человек», — поделилась статистикой заведующая отделом по делам молодежи администрации Пятигорска Марина Данилова. Она также добавила, что сейчас активисты занимаются оцифровкой архивов, чтобы создать интерактивную карту захоронений.