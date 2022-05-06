Экономическое развитие в условиях санкций

Перспективы экономического развития в условиях санкций обсудили в Пятигорске. Заседание рабочей группы по обеспечению экономической стабильности в городе в связи с введением в отношении России иностранными государствами экономических санкций прошло в администрации Пятигорска.

О текущем социально-экономическом состоянии курорта рассказала заместитель главы администрации города Пятигорска Виктория Карпова, а начальник МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» Лариса Сагайдак сообщила о динамике исполнения доходов городского бюджета за истекший период 2022 года. Отмечено, что в городе проводится оперативный мониторинг всех отраслей экономики. Особое внимание уделили вопросам влияния экономических санкций на отрасли строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Так, первый заместитель главы администрации города Пятигорска Светлана Марченко информировала участников заседания о ситуации в области долевого строительства и мерах, направленных на предотвращение появления проблемных объектов. В свою очередь заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Иван Андриянов представил данные о задолженности предприятий, управляющих компаний и населения перед ресурсоснабжающими организациями.

Также участники рабочей встречи обсудили мониторинг розничных цен на продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости, действия по обеспечению дальнейшего развития экономики Пятигорска в условиях внешнего санкционного давления, ряд предложений и инициатив, направленных на поддержание экономической стабильности в городе.