Прокуратура Пятигорска сообщает о том, что с 1 июля по 25 декабря 2022 на территории РФ будет проводиться эксперимент по формированию цифровых документов об образовании или о квалификации.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 10.06.2022 N 1059 «О проведении эксперимента по формированию цифровых документов об образовании и (или) о квалификации посредством модуля «Единый реестр цифровых документов об образовании» федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» в 2022 году» эксперимент будет осуществляться посредством модуля «Единый реестр цифровых документов об образовании» федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» в рамках реализации суперсервиса «Цифровые документы об образовании онлайн».

Участниками эксперимента являются Рособрнадзор, Минцифры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры, Минздрав, федеральные государственные образовательные организации высшего образования (на добровольной основе).

Для реализации эксперимента образовательные организации, в числе прочего:

проходят регистрацию в личных кабинетах единого реестра;

получают согласие обладателя цифрового документа об образовании и (или) его законных представителей на создание цифрового документа в рамках проведения эксперимента и на передачу сведений в единую систему идентификации и аутентификации и личный кабинет гражданина на едином портале;

формируют с помощью функционала личного кабинета единого реестра цифровой документ об образовании (основное или среднее общее образование) или цифровой документ об образовании и о квалификации (высшее образование).

Созданные в рамках эксперимента цифровые документы об образовании (основное или среднее общее образование) или цифровые документы об образовании и о квалификации (высшее образование) не имеют юридической силы, не подлежат выдаче выпускникам образовательных организаций и по окончании эксперимента подлежат удалению из единого реестра.

В приложениях приведены перечни образовательных организаций, участвующих в эксперименте.