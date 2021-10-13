«Эксперт РА» подтвердил рейтинг качества управления «Россети Северный Кавказ» на уровне А++.gq.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг качества управления компании «Россети Северный Кавказ» на уровне А++.gq. *

Позитивное влияние на рейтинговую оценку оказал высокий уровень организации деятельности коллегиальных органов управления. В компании функционируют совет директоров, который состоит из 11 человек, и правление, состоящее из 5 членов. Их деятельность полностью регламентирована. Вознаграждение членов правления, которые одновременно являются топ-менеджерами, зависит от достижения приоритетных целей развития общества. Агентство отмечает высокую частоту проведения заседаний совета директоров.

Также положительно «Эксперт РА» оценили высокую степень защиты прав собственников и остальных стейкхолдеров.

Степень регламентации и контроля трудовых отношений внутри компании агентством также оценивается на высоком уровне. В компании принята кадровая и социальная политика, описывающая основополагающие цели и принципы в работе с персоналом, а также принята политика в области охраны труда. Действуют программы профессионального обучения сотрудников, включающие как внутреннее, так и внешнее обучение, и повышение квалификации. Контроль за эффективностью сотрудников реализуется через систему показателей эффективности. Положительно оценивается низкий уровень активной текучести кадров (5,8 % за 2020 год).

В числе позитивных факторов агентство по-прежнему отмечает высокий уровень организации системы риск-менеджмента.

Агентство также высоко оценивает степень организации аудиторского процесса.

Дополнительную поддержку рейтинговой оценке оказывает высокий уровень информационной прозрачности компании, как на русском, так и на английском языках. Компания раскрывает информацию о членах совета директоров и правления, финансовую отчетность по РСБУ и МСФО, аудиторские заключения к ним, а также существенные факты, информацию об аффилированных лицах, документы, регламентирующие деятельность компании. При этом соблюдаются сроки раскрытия, установленные информационной политикой, осуществляется мониторинг качества раскрытия информации.

«Россети Северный Кавказ» является дочерней компанией ПАО «Россети» – крупнейшего оператора энергетических сетей в России. Энергокомпания обеспечивает передачу электроэнергии по сетям на территории Северо-Кавказского федерального округа и осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре.

* https://raexpert.ru/releases/2020/oct27b/

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