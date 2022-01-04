Электронная библиотека для пятигорчан

Увлекательный мир Национальной электронной библиотеки открывает для своих читателей Пятигорская центральная библиотека им. М. Горького.

Благодаря нацпроекту «Культура» сегодня Горьковская библиотека – это многофункциональный культурный, образовательный и досуговый центр, пространство творчества и общения. Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) здесь может получить каждый.

Это проект Министерства культуры РФ, его основная цель — предоставить пользователям Интернета возможность ознакомиться с оцифрованными документами, размещенными в российских библиотеках, музеях и архивах.

Фонд НЭБ – крупнейшее собрание книг, рукописей, диссертаций, карт, изобразительных материалов и даже нот.

На портале НЭБ можно не только бесплатно читать, но и слушать книги. На сегодняшний день озвучено более 1 000 книг с произведениями отечественной и зарубежной литературы. НЭБ имеет широкий набор сервисов, мобильные приложения, интегрирована с социальными сетями.

Как рассказали в Горьковской библиотеке Пятигорска, ресурсы НЭБ востребованы не только школьниками и студентами, они будут полезны всем стремящимся к систематизированным, проверенным научным знаниям.

Важно помнить, что документы и книги, ставшие общественным достоянием, находятся в свободном доступе НЭБ. Произведения же, защищенные авторским правом, доступны для чтения только из читальных залов библиотек.

В библиотеке им. М. Горького места для работы с НЭБ оснащены в отделе юношеского абонемента, в электронном читальном зале, в общем читальном зале. Причем, воспользоваться услугой можно как через стационарный компьютер, так и с помощью сети Wi-Fi.