Электронный кадровый документооборот

Прокуратура Пятигорска сообщает, что до 31.03.2021 включительно будет проходить эксперимент по использованию связанных с работой электронных документов. Закреплен порядок его проведения.

Для участия в эксперименте работодатели обращаются в Минтруд. Заявления принимаются по 1 декабря 2020 г. Внутреннюю дату начала эксперимента работодатель определяет сам. Сотрудники и соискатели для участия в эксперименте подают заявления работодателю.

Эксперимент может проводиться с использованием информационной системы работодателя и (или) системы «Работа в России». По данному вопросу издан приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 мая 2020 г. N 240н «Об утверждении Положения о порядке проведения эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой».