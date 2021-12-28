Елка для детей военнослужащих 2-го госпиталя Росгвардии проведена в Пятигорске

В рамках всероссийской ведомственной акции «Дед Мороз специального назначения» для детей военнослужащих 2-го военного клинического госпиталя войск национальной гвардии на базе пятигорского фитнес-клуба «Резиденция №1» состоялось праздничное мероприятие.

Праздник был организован при поддержке городского женсовета с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Ребят ждала увлекательная анимационная программа с играми, конкурсами и дискотекой, а главные новогодние герои – Дед Мороз и Снегурочка – вручили детям сладкие подарки.

Как отметили заместитель начальника госпиталя по военно-политической работе подполковник Владимир Рудаков и председатель женсовета лечебного учреждения прапорщик Ирина Суравская, проведение подобных мероприятий давно стало для госпиталя доброй традицией.

«Мы рады, что в очередной раз смогли подарить нашим детям замечательный праздник и отличное настроение. Это самое малое, что мы можем сделать для семей тех, кто ежедневно стоит на страже здоровья военнослужащих и сотрудников округа», – отметил подполковник Владимир Рудаков.