Елка, гномы и подарки

Подарков много не бывает, особенно в канун Нового года! Так считают активистки пятигорского женсовета, а потому организуют праздники, кажется, для всех детей города. План мероприятий расписан на несколько листов. Везде побывать, все успеть и всех поздравить – не лозунг, а руководство к действию. И его неутомимые труженицы неустанно исполняют. Так, на днях женщины провели одно из самых крупных и ожидаемых событий – новогоднюю Елку в Ставропольском государственном театре оперетты.

На праздник были приглашены ребята из многодетных и малообеспеченных семей, с ограниченными возможностями здоровья, а также те, кто особенно отличился в учебе и творчестве в уходящем 2019 году. Всего 450 детей. Они и стали первыми зрителями премьеры сказки «Белоснежка и семь гномов». Такой подарок маленьким пятигорчанам подготовили совместно женсовет и театр оперетты. И это добрая многолетняя традиция двух организаций.

Перед началом спектакля ребят на сцене приветствовали депутат Думы Пятигорска, председатель Совета женщин Наталья Абалдуева и директор, художественный руководитель театра оперетты и, кстати, член президиума женсовета города Светлана Калинская. Они пожелали детям приятного просмотра, а также здоровья, счастья и благополучия в Новом году.

— Сказка, которую мы для вас подготовили, родилась в стенах нашего театра. Авторы ее, конечно, всем известны – братья Гримм, а вот либретто на нее, музыку и стихи написали наши артисты. Очень надеемся, что вам понравится, — сказала Светлана Калинская.

Когда-то давно в репертуаре театра уже была сказка «Белоснежка и семь гномов», и вот наконец худсовет принял решение ее возродить. Но в этот раз все слова и музыкальные композиции сочинили сами артисты. Автором либретто является режиссер театра оперетты Инна Хачатурова, композитором — дирижер-постановщик, почетный деятель искусств Ставропольского края Василий Ремчуков, стихи написал актер, так же почетный деятель искусств Ставропольского края Дмитрий Патров.

Главную роль — Белоснежки – в одном составе играет Елена Басова, в другом – Ирина Абгарян. Обе – лауреаты международных конкурсов. Злую мачеху – Королеву – исполняют Оксана Клименко и Ольга Шиманская соответственно. В качестве принца на сцену выходят Рустам Вайдман и Никита Рыкунов.

С замиранием сердца ребята следили за происходившим на сцене, переживали за главную героиню и радовались счастливому завершению знакомой истории.

После спектакля детей ждала традиционная интермедия у огромной елки в фойе театра. Представление по мотивам сказки «Снежная королева» вызвала не меньший интерес у малышни. Песни, танцы, загадки и конкурсы от любимых героев создали праздничное настроение и подготовили к самому главному: на счет «три» новогодняя нарядная красавица засверкала сотнями огоньков и подарила детям радость.

Но и на этом сюрпризы не закончились. Каждый ребенок, пришедший на представление, получил из рук активисток женсовета сладкий подарок. Такие презенты передала ребятам член президиума Совета женщин, победительница конкурса «Женщина года — 2018» Татьяна Журавлева, заместитель директора ООО «Зольское ПМК–1». Она известный в городе благотворитель, никогда не забывает поздравить с праздниками воспитанников детского дома, детей из неблагополучных и малообеспеченных семей. Наталья Абалдуева называет ее человеком с золотым сердцем.

Впереди у женсовета еще не одна Елка. Праздники пройдут практически во всех микрорайонах Пятигорска. Ну, а «Белоснежку» можно будет посмотреть в театре оперетты до 29 декабря и со 2 по 8 января.