Эльмира Хаймурзина: работа избиркома в Пятигорске на высоком уровне

На Ставрополье с рабочим визитом прибыла член ЦИК России с правом решающего голоса Эльмира Хаймурзина. Сегодня в Пятигорске она оценила инновационную обучающую программу для председателей УИКов столицы СКФО.

— Хочу отметить, что в Ставропольском крае эта работа на очень высоком, качественном уровне, — отметила Эльмира Хаймурзина. — Здесь даже есть уникальные методические разработки. Я взяла эти материалы, и мы с удовольствием поделимся ими с другими субъектами РФ.Сегодня в Пятигорске я увидела очень эффективную программу. Здесь смоделирован живой избирательный участок и можно пройти весь цикл от начала и до конца и на практике отработать все навыки, которые пригодятся председателям участковых избирательных комиссий.

У члена ЦИК в регионе достаточно насыщенная программа: по словам Эльмиры Хаймурзиной, она хочет посмотреть, как реально идет подготовка к выборам, которые состоятся в сентябре 2021 года, — на всех уровнях. Вчера уже состоялась встреча с председателямиТИКов края. Теперь в рамках календарного плана идет большая обучающая программа для председателей УИКов. Кроме прочего, прошло большое совещание по межведомственному взаимодействию: «Мы смотрим на весь округ. Органы местного самоуправления должны оказать содействие, потому что у нас эти выборы впервые в истории голосования будут проходить в течение 3 дней: 17, 18 и 19 сентября 2021 года. Есть некоторые нововведения, и мы должны быть полностью уверены, что вся система избирательных комиссий полностью готова к их проведению. В стране более 98 тысяч участков, почти миллион людей работают в этой системе».

В Пятигорске обучающее мероприятие прошло в СОШ № 1. В нем приняли участие 14председателейУИКовгорода. Все они отметили, что так, на практике, информация воспринимается отлично. Как рассказал председатель избиркома края Сергей Тарасов, это первая такая деловая игра в данной избирательной кампании. «Мы ставим задачу провести ее со всеми ТИКами региона. Это часть обучающей программы. Причем важно, что мероприятие проходит в игровой форме. Это гораздо эффективнее, чем лекции, и помогает четко зафиксировать навыки», — сказал Сергей Тарасов.

Александр Бородаев, председатель ТИК Пятигорска подчеркнул, что в Пятигорске полным ходом идет обучение всех участников избирательной кампании, в том числе и онлайн. «У нас много уже опытных председателей и членов УИКов, но есть и новички, много молодежи», — добавил Александр Юрьевич.