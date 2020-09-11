Емануелевский парк встречает гостей!

Прекрасное событие созерцали сегодня пятигорчане и гости нашего замечательного курорта – открытие Емануелевского парка, что раскинулся вокруг «Эоловой арфы». Торжественную театрализованную церемонию приурочили к празднованию Дня города!

Здесь живут персонажи романа

240-летие Пятигорска Емануелевский парк встретил во всей красе: новая плитка на пешеходных дорожках, лавочки, освещение, клумбы и необычные арт-объекты – герои произведений М. Ю. Лермонтова и фрагмент восстановленных трамвайных путей, которые когда-то проходили через красивейший природный парк и вели к озеру Провал. Кстати, расположены рельсы точь-в-точь, как в старину, – над Чертовым мостом на повороте одной из дорожек. Там когда-то по-настоящему курсировал небольшой бельгийский трамвайчик, возивший курортников по «второму маршруту» – Казенная гостиница – Провал. Он составлял 2,7 километра одноколейного пути.

Сегодня же дорожки парка словно перенеслись в эпоху, когда по ним действительно бродил сам Михаил Лермонтов. Ставропольский краевой театр оперетты, общественное движение «Пятигорск исторический», администрация города подготовили масштабное театрализованное представление, воссоздавшее для гостей праздника дух времен юнкеров, гусаров и прекрасных дам.

В торжественной церемонии открытия приняли участие: губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, депутат Государственной Думы России Ольга Казакова, депутат Думы Ставрополья Алексей Раздобудько, председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько, руководитель Совета женщин Ставропольского края, депутат Думы Пятигорска Татьяна Чумакова, председатель Совета женщин столицы СКФО, депутат городской Думы Наталья Абалдуева и другие.

Экскурсия в компании исторических персонажей началась от ротонды, напротив которой установили камень с названием парка. Около скульптур персонажей романа «Герой нашего времени» оживали сцены из произведения и сам автор присутствовал здесь же, размышляя о смысле бытия человека, о любви и дружбе, о своей жизни. Завершилась историческая экскурсия на «Эоловой арфе». Площадка перед ней была декорирована под зал для бальных танцев. Зрители послушали романсы и стихи. Яркую точку в церемонии открытия поставил знаменитый вальс Хачатуряна из музыки к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад».

Но на этом праздник здесь не закончился. Далее жители и гости города оказались на «Емануелевском балу», подготовленном Центром культурного развития «ПРОдвижение».

Цифра: 100 лет танца за 240 минут — от полонеза до бачаты, от кадрили до рок-н-ролла – так прошел «Емануелевский бал».

Из первых уст:

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края: «Мы постарались сохранить дух этого старейшего в Пятигорске парка, воссоздать его исторический колорит и при этом сделать его удобным для прогулок и отдыха. Так, как и два века назад».

Слово участникам:

Светлана Володина, Белгород: «Вот уже 6 лет подряд я приезжаю отдыхать в Пятигорск осенью. И всегда попадаю на празднование Дня города. Я очень рада, что Пятигорск так преобразился. В этом году я буквально не узнала Емануелевский парк. Теперь тут стало еще красивее! А каким интересным стал парк «Цветник»! Чудесно! В юбилей хочу пожелать Пятигорску дальнейшего развития и процветания – на радость и местным жителям, и нам, отдыхающим, которые тоже очень любят этот город».

Роман Харченко, Пятигорск: «Замечательный праздник, прекрасные декорации! Что касается самого Емануелевского парка, если сравнивать до и после благоустройства, разница колоссальная. Я видел проект английского парка братьев Бернардацци. Так вот, сейчас парк выглядит не хуже, а местами даже лучше».

Благоустройство

Проект благоустройства Емануелевского парка находится в завершающей стадии. Закончены обустройство дорожек, ремонт подпорных стен, ступеней из базальта и машукского камня, устройство ограждений из стали с художественной ковкой и «рельс старого трамвая», выполнено озеленение. Также в большом количестве используется дикий камень – им закрывается прибордюрная часть. Так максимально воссоздается старинный облик парка.

Для того же эффекта старины плитка на некоторых пешеходных дорожках уложена не как современная – плотно и одна к одной — она разной формы, будто колотая, а швы между кусочками засыпаны растительным слоем, сквозь который в будущем прорастут трава и мох.

Историческая справка

Емануелевский парк — один из старейших курортных парков Пятигорска. На этой территории расположены Михайловские минеральные источники, беседка «Эолова арфа», грот Лермонтова. Это место, конечно, связано с именем славного боевого генерала, героя Отечественной войны 1812 года Георгия Арсеньевича Емануеля (1775-1837 гг.). В 1826 году он был назначен командующим войсками на Кавказской линии и Черномории. Емануель незамедлительно занялся благоустройством поселения Горячие Воды: насаждал бульвары, благоустраивал улицы. В течение его пятилетнего управления (1826-1831 гг.) город совершенно преобразился. По его инициативе отроги Машука по обе стороны Елизаветинской галереи были засажены деревьями, виноградом, устроены дорожки с беседками. Этот парк был назван Емануелевским. Создавался он в классическом английском стиле с 1828 по 1830 годы по проекту архитектора Джузеппе Бернардацци.