Энергетики «Россети Северный Кавказ» подтвердили свой профессионализм в рамках всероссийских командно-штабных учений

Практическое мероприятие состоялось на учебном полигоне «Чкаловский» в Буденновском муниципальном округе Ставрополья.

Специалисты Прикумских электрических сетей филиала «Ставропольэнерго», аварийно — спасательного гарнизона Буденновского муниципального округа, органов внутренних дел продемонстрировали свои знания, профессиональные навыки и оснащение.

Участники отработали вопросы обеспечения безопасного пропуска весеннего половодья и паводков, а также защиты населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры от природных пожаров.

Все силы в режиме повышенной готовности были нацелены на реализацию главной задачи – максимально безошибочно отработать действия в условиях чрезвычайной ситуации.

На площадке полигона пожарно-спасательное формирование локализовало внезапно возникший ландшафтный пожар, а группа оперативного реагирования провела спасение условно пострадавшего от действия электрического тока, квалифицировано оказав ему первую медицинскую помощь.

«Максимально успешно реализовать поставленную задачу энергетикам помогли не только имеющийся опыт и профессионализм, но и командный дух, а также безупречная слаженность действий», — прокомментировал итоги практического мероприятия первый заместитель директора — главный инженер филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ставропольэнерго» Павел Зинченко.

В тесной взаимосвязи с энергетиками свою высокую компетентность также продемонстрировали специалисты органов управления и экстренных служб, участвующих в командно-штабных учениях.

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