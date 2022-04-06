ЭНЕРГЕТИКИ «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ДОНОРСТВО КРОВИ»

В Пятигорском офисе компании «Россети Северный Кавказ» прошла акция «Донорство крови», организованная при содействии Ставропольской краевой станции переливания крови.

Все участники перед забором крови прошли необходимую процедуру, в том числе предварительный медосмотр.

В числе первых кровь сдал заместитель генерального директора энергокомпании по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества Сергей Поляков. «Сегодняшняя донорская акция – одна из важных социальных инициатив «Россети Северный Кавказ». Желание поделиться кровью выразили многие наши сотрудники, но в виду определенных медицинских ограничений не все смогли принять участие. Уверен, наше взаимодействие со станцией переливания крови будет традиционным, и стать донорами впоследствии смогут еще больше энергетиков», — отметил Сергей Поляков.

Многие участники мероприятия являются активными донорами, регулярно сдающими кровь. Всего в акции приняли участие порядка 60 сотрудников Исполнительного Аппарата «Россети Северный Кавказ». В итоге Ставропольский краевой банк крови пополнился почти на 27 литров.

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