«Эолова арфа» ищет таланты

Пятигорск в третий раз примет Международный театрально-музыкальный фестиваль «Эолова арфа». Он соберет молодых вокалистов – артистов музыкальных театров и филармоний, студентов профильных учебных заведений России и других стран. В жюри фестиваля будут работать ведущие мастера музыкального театра, музыковеды, театральные критики, педагоги, представители менеджмента в сфере культуры и искусства.

Фестивальные баталии состоятся с 26 по 30 октября в Театре оперетты. Помимо конкурсной программы в афише заявлены спектакли и концерты, мастер-классы ведущих педагогов по сценическому движению и речи, вокалу и хореографии. Международный театрально-музыкальный фестиваль «Эолова арфа» учрежден Ставропольской краевой региональной творческой общественной организацией «Слово Искусство Музыка» и проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Российского Фонда культуры, Правительства и Министерства культуры Ставропольского края. Организатор – Ставропольский государственный театр оперетты (при поддержке Союза театральных деятелей РФ), соорганизатор – Творческий центр «Музыкальный журнал». Победители по традиции будут определятся в номинациях «Академический вокал» и «Оперетта».

Первые фестивали-конкурсы (в 2018 и 2019 гг.) собирали в Пятигорске десятки музыкантов из России, Грузии, Армении, Белоруссии, Молдовы, Монголии; лауреатами и обладателями специальных призов становились вокалисты из Чебоксар, Волгограда, Ставрополя, Пятигорска, Нижнего Новгорода, Иваново, Рязани, Саратова, Нальчика, Москвы, Минска, Еревана, Кишинева, Луганска… В 2021 году, как планируют организаторы «Эоловой арфы», география конкурса будет значительно расширена. Гала-концерт и торжественное награждение победителей состоятся 29 октября на сцене Ставропольского государственного театра оперетты (Пятигорск).