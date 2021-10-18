«Эолова арфа» ищет таланты

Октябрь 18, 2021 Главные новости, Культура, Пятигорская Правда 0 232

Пятигорск  в третий раз примет Международный театрально-музыкальный фестиваль «Эолова арфа». Он соберет молодых вокалистов – артистов музыкальных театров и филармоний, студентов профильных учебных заведений России и других стран. В жюри фестиваля  будут работать ведущие мастера музыкального театра, музыковеды, театральные критики, педагоги, представители менеджмента в сфере культуры и искусства.

Фестивальные баталии состоятся  с 26 по 30 октября в Театре оперетты. Помимо конкурсной программы в  афише  заявлены спектакли и концерты, мастер-классы   ведущих педагогов по сценическому движению и речи, вокалу и хореографии. Международный театрально-музыкальный фестиваль «Эолова арфа» учрежден Ставропольской краевой региональной творческой общественной организацией «Слово Искусство Музыка» и проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Российского Фонда культуры, Правительства и Министерства культуры Ставропольского края. Организатор – Ставропольский государственный театр оперетты (при поддержке Союза театральных деятелей РФ), соорганизатор – Творческий центр «Музыкальный журнал». Победители по традиции будут определятся в номинациях «Академический вокал» и «Оперетта».

Первые фестивали-конкурсы (в 2018 и 2019  гг.) собирали в Пятигорске десятки  музыкантов  из России, Грузии, Армении, Белоруссии, Молдовы, Монголии; лауреатами и обладателями специальных призов становились  вокалисты из Чебоксар, Волгограда, Ставрополя, Пятигорска, Нижнего Новгорода, Иваново, Рязани, Саратова, Нальчика, Москвы, Минска, Еревана, Кишинева, Луганска… В 2021 году, как планируют организаторы «Эоловой арфы»,  география конкурса будет значительно расширена. Гала-концерт и торжественное награждение победителей  состоятся 29 октября на сцене Ставропольского государственного театра оперетты (Пятигорск).

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