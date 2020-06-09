Эпидситуация: маски снимать рановато!

Самоизоляция, карантин… Пятигорчане дома засиделись. А с наступлением лета особенно тянет на прогулку. Так хочется пройтись по окрестностям родного города, вдохнуть полной грудью целебный воздух, пообщаться с родственниками и друзьями не по скайпу или ватспапу, а вживую… Но не рановато ли нам полностью отказываться от мер безопасности, к которым призывают Роспотребнадзор и медицина на период пандемии коронавируса? Полной информацией, конечно же, владеют инфекционисты. Потому как ситуацию в буквальном смысле слова знают изнутри. К ним мы и обратились за разъяснениями.

Сергей Лысенко, главный врач МБГУ «Пятигорская городская специализированная инфекционная больница»:

— Инфекционная больница Пятигорска начала работать с людьми, заболевшими вирусной пневмонией, практически с нового 2020 года. А первый больной с ковидом появился у нас 24 марта. За этот период в больнице пролечено 159 больных с пневмониями вирусной этиологии, из них 138- ковидных. На сегодняшний день 99 человек, то есть 72 процента подхвативших опасную инфекцию, выписались под наблюдение в поликлиники и часть уже больничные закрыли. Это, конечно, радует. Удивительно другое — на настоящий момент горожане ведут себя так, как будто ничего не случилось. Ослабление карантинного режима люди воспринимают как полное возвращение к привычной жизни – ходят в гости, выезжают компаниями на пикники, играют в футбол… Однако больные с пораженными легкими в к нам продолжают поступать. Вызывает озабоченность тяжесть состояний пациентов, особенно с вирусными пневмониями. Причем болезнь не щадит не только пожилых, но и молодежь, и детей. Хочется призвать пятигорчан носить маски, соблюдать дистанцию и другие профилактические мероприятия, предусмотренные специалистами на период пандемии, в местах массового скопления людей, в магазинах, на рынках, в общественном транспорте. В данный момент, к сожалению, народ расслабился. Но если мы сами не будем заботиться о своем здоровье, может прийти и вторая волна пандемии. Дорогие земляки, берегите себя и сохраняйте бдительность!