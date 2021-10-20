Если хочешь стать аграрием

Пятигорчане смогут по целевому договору получить образование в Ставропольском государственном аграрном университете. Эти планы глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов обсудил с ректором вуза Александром Трухачевым.

— Мы в администрации города серьезно задумываемся о необходимости подготовки специалистов в области муниципальной службы, — отметил градоначальник. — Планируем сформировать заявку на 5 целевых мест по специальности «Государственное и муниципальное управления» на следующий год.

Дмитрий Ворошилов поручил Управлению образования администрации города разработать порядок отбора школьников на целевые места и провести необходимые организационные мероприятия.