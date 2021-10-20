Если хочешь стать аграрием

Октябрь 20, 2021 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 155

Пятигорчане смогут по целевому договору получить образование в Ставропольском государственном аграрном университете. Эти планы глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов обсудил с ректором вуза Александром Трухачевым.

 

— Мы в администрации города серьезно задумываемся о необходимости подготовки специалистов в области муниципальной службы, — отметил градоначальник. — Планируем сформировать заявку на 5 целевых мест по специальности «Государственное и муниципальное управления» на следующий год.

 

Дмитрий Ворошилов поручил Управлению образования администрации города разработать порядок отбора школьников на целевые места и провести необходимые организационные мероприятия.

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