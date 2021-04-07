Есть ли в вакцине что-то опасное?

— Нет. Сами по себе аденовирусы вызывают несильные инфекционные воспаления, у которых есть несколько преимуществ, которые несложно обезвредить, выключив пару генов.

Вы можете сделать прививку против COVID-19, если:

вам есть 18 лет (прививку можно делать также и тем, кому 60+);

у вас нет хронических заболеваний и их обострения;

вы не болели ОРВИ в течение двух недель до прививки и не болеете в момент вакцинации;

в последние 30 дней вы не делали прививок;

вы не беременны и не кормите грудью (для женщин).

ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА!

Чтобы вакцинироваться от коронавируса в вашей поликлинике, нужно:

быть прикрепленным к поликлинике и иметь при себе полис ОМС;

записаться на прием к своему участковому врачу. Это можно сделать через портал zdrav26.ru или по телефонам:

Поликлиника № 1

8(8793) 32-68-13

8(8793) 32-39-95

8(8793) 32-12-23 – врач-эпидемиолог

Поликлиника № 2

8(8793) 98-50-76,

8(8793) 40-51-04

Поликлиника № 3

8(8793) 31-22-93

8(8793) 31-22-94 – регистратура

8(8793) 31-22-95