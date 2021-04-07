Есть ли в вакцине что-то опасное?

— Нет. Сами по себе аденовирусы вызывают несильные инфекционные воспаления, у которых есть несколько преимуществ, которые несложно обезвредить, выключив пару генов.
Вы можете сделать прививку против COVID-19, если:
вам есть 18 лет (прививку можно делать также и тем, кому 60+);
у вас нет хронических заболеваний и их обострения;
вы не болели ОРВИ в течение двух недель до прививки и не болеете в момент вакцинации;
в последние 30 дней вы не делали прививок;
вы не беременны и не кормите грудью (для женщин).
ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА!
Чтобы вакцинироваться от коронавируса в вашей поликлинике, нужно:
быть прикрепленным к поликлинике и иметь при себе полис ОМС;
записаться на прием к своему участковому врачу. Это можно сделать через портал zdrav26.ru или по телефонам:
Поликлиника № 1
8(8793) 32-68-13
8(8793) 32-39-95
8(8793) 32-12-23 – врач-эпидемиолог
Поликлиника № 2
8(8793) 98-50-76,
8(8793) 40-51-04
Поликлиника № 3
8(8793) 31-22-93
8(8793) 31-22-94 – регистратура
8(8793) 31-22-95