Этнический совет подвел итоги года

Этнический совет Пятигорска собрался на итоговое предновогоднее заседание. Говорили о состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в городе, о взаимодействии органов власти и национально-культурных объединений, об обмене опытом с другими регионами страны. Обсудили меры профилактики правонарушений в молодежной среде и, конечно, подготовку к Новому году.

Еще одна важная тема – работа муниципального Дома национальных культур. Как рассказала директор ДНК Юлия Мальцева, уходящий год стал для Дома годом перемен. Обновился актив национально-культурных общин, в новом формате прошел традиционный для Пятигорска фестиваль «Хоровод наций», впервые национальные объединения приняли участие в благотворительном марафоне «Большое сердце», был организован телемост и подписан договор о сотрудничестве с крымским Домом дружбы и т.д. Немало проектов и акций в течение года прошло в онлайн-формате, самое активное участие в них приняла молодежь Пятигорска. Есть интересные планы у ДНК и на следующий год. Например, «Хоровод сказок», который будет знакомить дошкольников и школьников города с фольклором и эпосом народов, проживающих здесь. Итоги года в работе по профилактике правонарушений на территории Пятигорска подвел заместитель главы города – начальник Управления общественной безопасности Александр Бородаев. Он подчеркнул: общее количество преступлений и правонарушений снизилось, однако вместе с тем выросло число фактов незаконного оборота наркотических средств в общественных местах (так называемых «закладок»). Увеличилось и количество случаев мошенничества. При этом характерной чертой стало активное использование Интернета и сетей мобильной связи для совершения такого рода деяний. Значит, и для профилактики (в том числе и внутри национально-культурных объединений) эти ресурсы нужно задействовать как можно активнее. Будущее многонационального города-курорта участники совета обсудили с главой Пятигорска Дмитрием Ворошиловым. В центре внимания – 97 проектов, объединенных в комплексную программу развития окружной столицы до 2045 года. Это и увеличение инвестиций, и рост турпотока, и строительство школ и поликлиник, и решение транспортных проблем (в частности, строительство трех верхнеуровных развязок и расширение Бештаугорского шоссе), и масштабное благоустройство исторической центральной части города, и реконструкция территории Новопятигорского озера, и активное развитие санаторно-курортной сферы.

— Наш город – прежде всего курорт, этот вектор развития всегда был и остается нашим приоритетом, — подчеркнул Дмитрий Ворошилов. — Увеличится поток туристов – значит, вырастет и бюджет нашего города, получит поддержку малый и средний бизнес, подтянутся и другие сферы городской жизни. Большая работа впереди!