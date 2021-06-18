Это надо живым

Июнь 18, 2021 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 73

Ставрополье присоединилось к Всероссийской акции «Свеча памяти». Акция, посвященная Дню памяти и скорби, проходит в формате онлайн. Любой желающий может зайти на интернет-платформу ДЕНЬПАМЯТИ.РФ и зажечь свою «Свечу памяти», а также скачать изображение зажженной свечи и разместить его у себя в социальных сетях и переслать друзьям. На сайте можно в подробностях узнать, как в разных городах страны встретили 22 июня 1941 года. Цель акции — вспомнить о погибших в годы Великой Отечественной войны, сохранить памяти о Великой Победе нашего народа.

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