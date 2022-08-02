Это наша победа!

Август 2, 2022 Главные новости, Пятигорская Правда, Спорт 0 37

Юные пятигорские футболисты завоевали убедительную победу в игре Первенства России (зона ЮФО/СКФО) В Черкесске наши ребята встречались с местной командой «Нарт». Матч завершился со счетом 6:0 в пользу пятигорчан! Команда футболистов 2006 г.р. (пятигорская Детская спортивная школа №6, тренер Ашот Авагимян) выступила действительно блестяще: Артем Слободенюк оформил хет-трик, Владимир Каспарян  —  дубль, еще один гол в ворота противника забил Размик Дарбинян. Поздравляем наших юных спортсменов и их тренера с красивой победой!

Похожие новости

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.