Это наша победа!

Юные пятигорские футболисты завоевали убедительную победу в игре Первенства России (зона ЮФО/СКФО) В Черкесске наши ребята встречались с местной командой «Нарт». Матч завершился со счетом 6:0 в пользу пятигорчан! Команда футболистов 2006 г.р. (пятигорская Детская спортивная школа №6, тренер Ашот Авагимян) выступила действительно блестяще: Артем Слободенюк оформил хет-трик, Владимир Каспарян — дубль, еще один гол в ворота противника забил Размик Дарбинян. Поздравляем наших юных спортсменов и их тренера с красивой победой!