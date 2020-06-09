Это нужно живым

Как и обещал Владимир Путин, парад в честь юбилея Победы, который из-за ситуации с коронавирусом пришлось перенести, обязательно состоится. Президент назначил дату — 24 июня. Именно в этот день 75 лет назад по Красной площади маршировали воины-освободители, разгромившие фашизм. В Ставрополе президентская инициатива была поддержана на заседании краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции под председательством губернатора Владимира Владимирова.

Парад Победы традиционно пройдет и в центре Пятигорска. А на территории Комсомольского парка в этот же день, 24 июня, состоится открытие уникального интерактивного объекта «Аллея Победителей». Так обозначили мемориальный комплекс, на котором появится большое панно с фотографиями ветеранов и информационной панелью для просмотра военной хроники. Ход работ держит на контроле сам глава города Дмитрий Ворошилов. К сожалению, на время карантина, когда уже был вырыт котлован и появился фундамент под интерактивный экран мемориального панно, они были приостановлены. Сегодня в парке вновь появились рабочие, гудит экскаватор. Частые гости на стройплощадке и сами инициаторы установки в Комсомольском парке современного объекта памяти – ветераны, активисты Союза молодежи Ставрополья и кредитно-потребительский кооператив «Содействие».

Николай Лега, председатель Совета ветеранов Пятигорска:

— 24 июня после парада мы обязательно привезем на открытие «Аллеи Победителей» наших ветеранов. На сам парад выйдут, в первую очередь, участники Великой Отечественной, представители воинских частей, дислоцирующихся на территории Пятигорска, бойцы МЧС и ДОСААФ. Массовости, к сожалению, мы в этот день допустить не можем. Шествие «Бессмертного полка», как и предложил Президент России, в Пятигорске состоится 26 июля.

Евгений Щецов, руководитель кредитного кооператива «Содействие».

— На большом панно мы впервые разместим не просто фото ветеранов. Боевой путь, награды, сражения, в которых участвовал каждый из победителей, будут отображены на интерактивном экране. Любой человек сможет набрать фамилию своего родственника и наглядно познакомиться с его биографией. Открытие планируем на 24 июня, ориентировочно в 14 30. Особая благодарность всем, кто откликнулся и перечислил средства в фонд строительства и эксплуатации комплекса – жителям, организациям, предпринимателям. Надеемся, что это место станет знаковым для горожан, что сюда будут приходить фронтовики , чтобы делиться воспоминаниями о своем героическом прошлом с внуками и правнуками.

Андрей Романенко, сопредседатель штаба общественной поддержки губернатора Ставропольского края:

— Полтора года назад к молодежным активистам обратились наши заслуженные ветераны Виктор Александрович Кобрин и Хамит Галиуллович Салимов с тем, чтобы увековечить память не только тридцати пятигорчан – героев Советского Союза, полных кавалеров шести орденов Славы, но и всех, кто воевал. Допустим, стена Памяти у Воинского мемориала смогла вместить фамилии 924 человек, сражавшихся на полях Великой Отечественной. А всего ушли на фронт 12 тысяч пятигорчан . В том числе и отец самого Виктора Александровича Кобрина, пропавший без вести под Харьковом в 1942 году. Мы долго искали возможность, чтобы определить месторасположение «Аллеи Памяти». А в конце минувшего лета рассказали о нашей инициативе Евгению Щецову, руководителю кооператива «Содействие», и он ее поддержал.

Более 400 человек откликнулись на призыв о сборе средств, направленных на строительство комплекса «Аллея Героев» в Комсомольском парке Пятигорска.

Примерно 6000 тысяч жителей города увидят на большом панно «Аллеи Героев» имена своих родственников, сражавшихся за Родину в годы Великой Отечественной войны.