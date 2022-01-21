Это нужно знать

Прокуратура Пятигорска разъясняет, что Федеральным законом от 30.12.2021 № 458-ФЗ внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

в ч. 1 ст. 31 заменить слова;

Новая редакция ч. 1ст. 31 Уголовно-процессуального кодекса РФ (с 10.01.2022):

Мировому судье подсудны уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы, за исключением уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 107 частью первой, 108, 109 частями первой и второй, 116.1, 134, 135, 136 частью первой, 146 частью первой, 147 частью первой, 151.1, 157, 158.1, 170, 170.2, 171 частью первой, 171.1 частями первой, третьей и пятой, 171.3 частью первой, 171.4, 171.5, 174 частями первой и второй, 174.1 частями первой и второй, 177, 178 частью первой, 183 частью первой, 185, 191 частью первой, 191.1 частями первой и второй, 193 частью первой, 193.1 частью первой, 194 частью первой, 195 частями первой, второй и третьей, 198, 199 частью первой, 199.1 частью первой, 199.2 частью первой, 199.3, 199.4 частью первой, 200.1, 201 частью первой, 202 частью первой, 205.6, 207, 207.1, 207.2 частью первой, 212 частью третьей, 215 частью первой, 215.1 частью первой, 215.3 частью первой, 215.4 частью первой, 216 частью первой, 217 частью первой, 217.2 частью первой, 219 частью первой, 220 частью первой, 223 частью четвертой, 225 частью первой, 228 частью первой, 228.2, 228.3, 234 частями первой и четвертой, 234.1 частью первой, 235 частью первой, 236 частью первой, 237 частью первой, 238 частью первой, 239, 243 частью первой, 243.1, 243.2 частью первой, 243.3 частью первой, 243.4 частью первой, 244 частью второй, 247 частью первой, 248 частью первой, 249, 250 частями первой и второй, 251 частями первой и второй, 252 частями первой и второй, 253 частями первой и второй, 254 частями первой и второй, 255, 257, 259, 262, 263 частью первой, 264 частью первой, 264.1, 264.2, 266 частью первой, 270, 271, 272 частью первой, 273 частью первой, 274 частью первой, 285.1 частью первой, 285.2 частью первой, 286.1 частью первой, 287 частью первой, 288, 289, 292, 293 частями первой и первой.1, 294 частями первой и второй, 296 частями первой и второй, 297, 298.1, 301 частью первой, 302 частью первой, 303 частями первой и второй, 306 частями первой и второй, 307 частью первой, 309 частями первой и второй, 311 частью первой, 314.1, 315 частью первой, 316, 322 частью первой, 323 частью первой, 327 частями первой — третьей, 327.1 частью первой и 328 Уголовного кодекса Российской Федерации. (в ред. Фед. закона от 30.12.2021 № 458-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 30.12.2021)

2) в п. 1 ч. 3 ст. 150 заменить слова;

Новая редакция п. 1 ч. 3 ст. 150 Уголовно-процессуального кодекса РФ (с 10.01.2022):

1) по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 112, 115, 116, 116.1, 117 частью первой, 118, 119, 121, 122 частями первой и второй, 123 частью первой, 125, 127 частью первой, 128.1, 150 частью первой, 151 частью первой, 151.1, 153 — 157, 158 частью первой, 158.1, 159 частью первой, 159.1 частью первой, 159.2 частью первой, 159.3 частью первой, 159.5 частью первой, 159.6 частью первой, 160 частью первой, 161 частью первой, 163 частью первой, 165 частью первой, 166 частью первой, 167 частью первой, 168, 170, 170.2, 171 частью первой, 171.1 частями первой, третьей и пятой, 171.4, 171.5, 175 частями первой и второй, 177, 180 частями первой и второй, 181 частью первой, 191.1 частями первой и второй, 194 частями первой и второй, 200.1 частью первой, 200.2 частью первой, 200.3 частью первой, 203, 204.2, 207 частью первой, 213 частью первой, 214, 215.3 частью первой, 215.4 частью первой, 218, 219 частью первой, 220 частью первой, 221 частью первой, 222 частями первой и седьмой, 223 частью четвертой, 224, 228 частью первой, 228.2, 228.3, 230 частью первой, 230.1 частями первой и второй, 230.2 частью первой, 231 частью первой, 232 частью первой, 233, 234 частями первой и четвертой, 234.1 частью первой, 240 частью первой, 241 частью первой, 242 частями первой и второй, 243 частью первой, 243.1, 243.2 частями первой и второй, 243.3 частью первой, 244, 245 частью первой, 250 частью первой, 251 частью первой, 252 частью первой, 253, 254 частью первой, 256 — 258, 258.1 частями первой и первой.1, 260 частью первой, 261 частями первой и второй, 262, 264.1, 264.2, 266 частью первой, 268 частью первой, 291.2, 294 частью первой, 297, 311 частью первой, 312, 313 частью первой, 314, 314.1, 315, 319, 322 частями первой и второй, 322.1 частью первой, 322.2, 322.3, 323 частью первой, 324, 325, 325.1 частью первой, 326, 327 частями первой — третьей и пятой, 327.1 частью первой, 329 и 330 частью первой Уголовного кодекса Российской Федерации; (в ред. Фед. закона от 30.12.2021 № 458-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 30.12.2021)