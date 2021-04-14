Это просто космос!

Герой России, летчик-космонавт Олег Скрипочка пообщался с пятигорскими школьниками в формате ток-шоу «Путь к успеху». Встреча состоялась в актовом зале СОШ № 1 им. Лермонтова.

«Комфортно ли спать в невесомости?», «Ваш любимый фильм?», «Как на орбите справляются с конфликтными ситуациями?», «Что можно брать с собой в космический полет?», «Какие средства связи используют космонавты для общения с близкими?», «О чем скучают в космосе?»… Казалось, ребячьим вопросам – серьезным, вдумчивым, шутливым, иногда по-детски наивным – не будет конца. А по подсчетам оказалось – более трех десятков. Олег Скрипочка ни разу не ушел от ответа, хотя по правилам игры мог сделать это три раза. И главное, был предельно искренним.

Итак, ребята узнали о том, что отдых возможен и в условиях невесомости, если перед этим как следует поработать. Пред стартом космонавты традиционно смотрят «Белое солнце пустыни». Для космических полетов отбирают людей с отменным здоровьем, устойчивой психикой и соответствующим профильным образованием. Животных в космос не берут –хлопот достаточно с обустройством человека. Самое тяжелое для космонавта – перегрузки во время взлета и посадки. В космосе больше всего не хватает обычных вещей. Чтобы чашка, допустим, не летала, а просто стояла на столе. Общаться с близкими космонавты сегодня могут хоть каждый день – сотовая связь дошла и на орбиту. В интернациональных экипажах язык общения – английский. Самыми волнительными стартами для Олега Скрипочки были первый, потому что он был непознанным, и второй, когда он был самым опытным в экипаже и на нем лежала ответственность за остальных…

По условиям ток-шоу, и сам космонавт подготовил для ребят свои вопросы. Его интересовало, какое времяпрепровождение предпочитают оппоненты, какие школьные предметы любят, и есть ли среди этих предметов астрономия. Конечно же, большинство из современных школяров любит проводить время за компьютером, но немало среди них и спортсменов, и гуманитариев, и приверженцев точных наук. А самое приятное, что астрономию в школы вернули. Более того, среди участников ток-шоу оказались победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. А еще — победители краевого конкурса-выставки технического творчества по авиамоделированию и ракетомоделированию, соревнований по запуску пневмагидравлических ракет и т. д. Так что за будущее поколения молодых можно быть спокойным.

В финале встречи каждого участника ждал сюрприз — фотоальбом с видами планеты Земля из космоса от летчика-космонавта Олега Скрипочки.