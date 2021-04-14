Это просто космос!

Апрель 14, 2021 Главные новости, Образование, Пятигорская Правда 0 151

Герой России, летчик-космонавт Олег Скрипочка пообщался с пятигорскими школьниками в формате ток-шоу «Путь к успеху». Встреча состоялась в актовом зале СОШ № 1 им. Лермонтова.

«Комфортно ли спать в невесомости?», «Ваш любимый фильм?», «Как на орбите справляются с конфликтными ситуациями?», «Что можно брать с собой в космический полет?», «Какие средства связи используют космонавты для общения с близкими?», «О чем скучают в космосе?»… Казалось,  ребячьим вопросам – серьезным, вдумчивым, шутливым, иногда по-детски наивным – не будет конца. А по подсчетам оказалось – более трех десятков. Олег Скрипочка ни разу не ушел от ответа, хотя по правилам игры мог сделать это три раза.  И главное, был предельно искренним.
Итак, ребята узнали о том, что отдых возможен и в условиях невесомости, если перед этим как следует поработать. Пред стартом космонавты традиционно смотрят «Белое солнце пустыни».  Для космических полетов отбирают людей с отменным здоровьем, устойчивой психикой и  соответствующим профильным образованием. Животных в космос не берут –хлопот достаточно с обустройством человека. Самое тяжелое для космонавта – перегрузки во время взлета и посадки.  В космосе больше всего не хватает обычных вещей. Чтобы чашка, допустим, не летала, а просто стояла на столе.   Общаться с близкими космонавты сегодня могут хоть каждый день – сотовая связь дошла и на орбиту. В интернациональных экипажах язык общения – английский.  Самыми волнительными стартами для Олега Скрипочки были первый, потому что он был непознанным, и второй, когда он был самым опытным в экипаже и на нем лежала ответственность за остальных…

По условиям ток-шоу, и сам космонавт подготовил для ребят свои вопросы. Его интересовало, какое времяпрепровождение предпочитают оппоненты,  какие школьные предметы любят, и есть ли среди этих предметов астрономия.  Конечно же, большинство из современных школяров любит проводить время за компьютером, но немало среди них и спортсменов, и гуманитариев, и приверженцев точных наук. А самое приятное, что астрономию в школы вернули.  Более того,  среди участников ток-шоу оказались победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады  школьников по астрономии. А еще —  победители краевого конкурса-выставки технического творчества по авиамоделированию  и ракетомоделированию, соревнований по запуску пневмагидравлических ракет и т. д. Так что за будущее поколения молодых можно быть спокойным.
В финале встречи каждого участника ждал сюрприз — фотоальбом с видами планеты Земля из космоса от летчика-космонавта Олега Скрипочки.

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