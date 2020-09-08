Яркое начало праздничной недели от всемирно-известного фотохудожника Сергея Берменьева.

В Пятигорске в рамках 240-летия со дня основания города состоялось торжественное открытие экспозиции «Фантомы нашей любви. Цветная графика Сергея Берменьева».

В живописном зале Лермонтовской галереи расположились работы одного из самых известных фотохудожников-портретистов, заслуженного деятеля искусств России, обладателя награды «Золотой глаз России». Мастер работал с первыми лицами государств, лауреатами Нобелевской премии, деятелями кино, писателями, музыкантами, художниками и скульпторами.

«Мне очень приятно, что именно здесь – в самом сердце Пятигорска мы начинаем все торжества. Пятигорский Цветник, Лермонтовская галерея – это знаковые места для нашего города. И сегодня Российский фонд культуры представляет вашему вниманию Фантомы Любви конца 20-начала 21 века, поскольку это действительно гениальные люди, оставившие яркий след в истории и культуре нашей страны» прокомментировала руководитель программ Российского Фонда культуры Екатерина Колобкова. Экспозиция демонстрирует лучшие портреты выдающихся личностей, популярных деятелей российского и международного кинематографа и искусства. Среди представленных на выставке работ присутствуют фотографии Роберта де Ниро, Аль Пачино, Лучано Паваротти, Квентига Тарантино, Иосифа Бродского, Майи Плисецкой, Виктора Цоя и многих других. Все желающие жители и гости города-курорта могут посетить выставку совершенно бесплатно до 14 сентября по адресу: г. Пятигорск, просп. Кирова, 21А. Напоминаем, о необходимости соблюдения мер предосторожности: масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию никто не отменял.