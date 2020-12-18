Фестиваль молодежного туризма в Пятигорске

2020 год объявлен в России Годом Памяти и Славы. Его временные рамки весьма условны: у подвига поколения Победителей и благодарной памяти их потомков нет и не может быть срока давности, меры, границ.

Подводя итоги этого года, МБУДО ЦДТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера еще раз обращается к теме 75-летия ВОВ, подводя итоги празднования этой знаменательной даты.

И посвятил этой дате VI Открытый фестиваль молодежного туризма экологии и творчества, закрывая Год Памяти и Славы. Фестиваль объединил в себе разнообразные мероприятия по туристско-краеведческому направлению, экологическому воспитанию и образованию, творчеству, которые прошли под этой знаменательной датой.

Программа Фестиваля содержательна и интересна, так как объединяет в одном целом: школьную и студенческую молодежь, краеведов-исследователей истории Кавказа, юных экскурсоводов, всех неравнодушных к развитию нашего региона. Так в Фестивале приняли участие школьники Пятигорска, Михайловска, Шпаковкого района, студенты колледжа ИСТиД, студенты Северо-Кавказский института-филиала РАНХ и ГС при Президенте РФ.

Традиционные партнеры Фестиваля «Пятигорский краеведческий музей». В проведении Фестиваля также участвуют государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте, туристские фирмы.

В программу Фестиваля традиционно входят Лейцингеровские чтения, темы которых всегда разнообразны и интересны, это исследовательские проекты и работы которые включают в себя туристско-краеведческое дело, тематику по Великой Отечественной войне, проблемам дополнительного образования и др.

Большая конкурсная программа:

конкурс виртуальных экскурсий по темам:

«Развитие экологического туризма на Ставрополье». Новые экскурсионные маршруты Ставрополья»;

конкурс фотографий; конкурс живописи и графики (тема: «Великая Победа глазами современной молодежи»);

конкурс литературного творчества (проза, поэзия) «Этих дней не меркнет слава»;

конкурс-выставка моделей, макетов, поделок: военно-патриотического направления «Честь и слава».

Центр детско-юношеского туризма и экскурсий им. Р. Р. Лейцингера на протяжении многих лет проводит большую работу по культурно-патриотическому воспитанию молодежи, организуя много массовых туристско-краеведческих и спортивных мероприятий для своих воспитанников, учащихся школ и студентов города, широко используя потенциал созданного коллективом Музея истории туризма и альпинизма в России. Музей имеет раздел «Заоблачный фронт», о событиях 1942-43 годов, которые происходили в горах Кавказа и Ставрополья.

Новой зал Музея туризма и альпинизма в России посвященн отдельным ярким страницам Битвы за Кавказ, который мы назвали «Заоблачный фронт». Это рассказ о событиях 1942-1943 года на Кавказе, важности их для общего хода Великой Отечественной войны, массовости проявлений героизма защитниками Кавказа, не пропустившими фашистов в Закавказье и к Бакинской нефти.

Коллектив Центра Р.Р. Лейцингера работая по собственному проекту Флаги Победы над Кавказом к 2020 году накопил большой информационный материал, который позволил расширить экспозиции «Заоблачного фронта» и создать новый экспозиционный зал музея Истории туризма и альпинизма в России, посвященный Битве за Кавказ.

Свое приветствие к Он-лайн открытию музея прислали почетные гости:

Кобрин Виктор Александрович – ветеран Великой Отечественной Войны, участник войны с Японией, заслуженный учитель школы РСФСР, почетный ветеран Ставрополья;

Кругов Алексей Иванович кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России ФГАО ВО СКФУ, автор учебника «Ставропольский край в истории России»;

Коллектив Северо-Кавказского института филиала РАНХиГС при президенте РФ