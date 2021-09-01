Фестиваль радости и дружбы

Ставший ежегодным и уже второй по счету фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья состоялся в минувшие выходные. Как отметили авторы идеи и главные организаторы проекта Кристина Родионова и Любовь Шармаш, фестиваль дарит молодым людям возможность раскрыть свой потенциал и поделиться талантами с публикой. Ведь главная цель мероприятия – это поддержка и творческое развитие людей с ограниченными возможностями, вовлечение их в культурную жизнь города. Кроме того, задача организаторов — поиск талантливой молодежи и оказание дальнейшей поддержки для участия в конкурсах и фестивалях различного уровня. В первый день фестиваля на базе интерактивного музея «Россия – Моя история» был организован творческий конкурс для людей с ограниченными возможностями здоровья. В нем приняли участие более 50 человек не только из Ставропольского края, но также из Вологды и Ейска. Юные артисты демонстрировали свои таланты сразу по нескольким направлениям: вокал, хореография, цирковой жанр и прикладное творчество, за что сразу же были награждены подарками от спонсоров мероприятия. Во второй день фестиваля на территории парка Победы работали интерактивные площадки, где участников ждали различные мастер-классы, фотозоны с аниматорами, аквагрим, рисование на пряниках, оригами, атласные букеты, военный уголок, полевая кухня, старательно приготовленная активистами Горячеводской казачьей общины. Гвоздем программы стал впечатляющий мастер-класс от специального гостя из Омска, мастера спорта международного класса по стритлифтингу, призера области по армреслингу Сергея Коралло. Кроме того, в течение всего дня были организованы лекции психологов, соцработников, специалистов по трудоустройству. А на сценической площадке парка состоялся яркий концерт с участием творческих коллективов Ставрополья. Словом, каждый мог найти себе занятие по душе. Ярким завершением праздника стал флешмоб от гостей фестиваля «Мы вместе» и организации «Тепло сердец» и эффектное огненное шоу от шоу-группы «Игры с огнем».