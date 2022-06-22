Фестиваль циклических видов спорта SWIMRUN пройдет в Пятигорске

Предстоящие выходные в Пятигорске пройдут спортивно! 25 и 26 июня в парке Победы состоится Фестиваль циклических видов спорта SWIMRUN от организаторов серии курортных забегов KAVKAZ.RUN. Более 500 участников из 27 регионов страны выйдет на старт нестандартного спортивного мероприятия.

25 июня программа фестиваля начнется с плавания в открытой воде в акватории Новопятигорского озера на дистанциях от 500 метров до 2 километров. Затем будет дан старт детскому забегу на 500 метров и беговым дистанциям на 3 и 9 километров, а завершится спортивный день первым SUP-турниром, победители которого в качестве призов получат прыжок с парашютом в тандеме от Российского университета спецназа. 26 июня пройдет главное соревнования фестиваля – акватлон. Участники сначала преодолевают водный этап, а затем беговой, поочередно меняя дисциплины. Всех финишеров ждут эксклюзивные медали, призеров и победителей – призы и подарки от партнеров праздника.

Стоит отметить, что 26 июня после завершения спортивной части мероприятия всех гостей ждет масштабная развлекательная программа Дня молодежи, состоится она на площадке в парке Победы. SWIMRUN проводится уже в третий раз, традиционно безопасность участников на воде помогает обеспечивать сводный отряд СКПСРО МЧС России и ГИМС, а само мероприятие проводится при поддержке администрации города и ОМВД по г. Пятигорску. Все подробности и регистрация на сайте www.kavkaz.run.