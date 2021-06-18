Фестиваль военных оркестров

Пятигорск принимает участников Всероссийского фестиваля военных оркестров Росгвардии. С танцевальными программами и плац-концертами выступят музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара, Махачкалы, Грозного, Моздока, Зеленокумска, Владикавказа, Нальчика и Пятигорска.

«Музыка. Кавказ. И блеск военной меди!» — такое название носит фестиваль, который проходит с 18 по 20 июня в городах Кавказских Минеральных Вод. Торжественное открытие запланировано на 18 июня (Театральная площадь, Ессентуки). В 18:30 того же дня оркестры-участники одновременно выступят сразу на нескольких площадках Пятигорска: в «Цветнике», у озера Провал, в сквере Льва Толстого, возле Центральной городской библиотеки, в парке Кирова, в Комсомольском парке, у Эоловой арфы, в Парке Победы и на проспекте Кирова (напротив здания Главпочтамта).

19 июня в 18:00 музыкальный праздник продолжится в Парке Победы и «Цветнике». А завершится фестиваль 20 июня в Ессентуках — гала-концертом сводного оркестра.