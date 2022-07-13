Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний

Статьей 214 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда, а так же предпринимать меры по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников при выполнении своих функциональных обязанностей.

Для этих целей государственное учреждение – Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации в соответствии с Правилами финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, утвержденными приказом Минтруда России от 14 июля 2021 г. № 467н, предоставляет возможность работодателю направить до 20% сумм страховых взносов на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями и на оплату отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно.

Объем средств, направляемых на указанные цели, может быть увеличен до 30 % при условии направления работодателем дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством.

Финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов подлежат расходы страхователя на предупредительные меры, указанные в пункте 3 Правил.

В случае неиспользования работодателем возмещения средств за предыдущие периоды, общая сумма на возмещение (20% от суммы страховых взносов) может исчисляться за последние три года. Такой расчет суммы возможен в отношении организаций численностью работников до 100 человек.

Заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер с приложением пакета документов, предусмотренных пунктом 4 Правил, следует направлять в срок до 01 августа 2022 г. в филиалы регионального отделения ФСС по месту нахождения.