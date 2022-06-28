ФК «Машук-КМВ» одержал крупную победу в первом контрольном матче

Игра со сборной AFL KMV прошла в Пятигорске на стадионе «Центральный». Состав «Машука» с первых минут был экспериментальный. Костяк команды разбавили находящиеся на просмотре футболисты. Матч завершился крупной победой «профессионалов» со счетом 6:1. Голы на счету Вадима Абидокова, Элвина Талибова, Георгия Мдзелури, а также потенциальных новичков.

Следующий контрольный матч ФК «Машук – КМВ» проведет 30 июня против ФК «Динамо Махачкала», получившего путевку в ФНЛ по итогам сезона 2021/22. Встреча состоится в Кисловодске на стадионе имени Г. Романенко. Начало в 16:00.