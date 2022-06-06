ФК «Машук-КМВ» одержал победу в краевом дерби

Со счетом 2:1 на поле стадиона «Центральный» пятигорчане одолели ставропольское «Динамо».

Хозяева открыли счет на 6-ой минуте. Капитан «Машука-КМВ» Ренат Гагиты подал с углового, Даниил Родин скинул мяч на левую штангу, где передачу замкнул защитник Юрий Лебедев. На 29-ой минуте автор гола в составе пятигорчан нарушил правила в штрафной гостей на полузащитнике «Динамо» Викторе Аветикове. С точки не промахнулся Дени Далиев. Отличный шанс уйти на перерыв при счете 1:2 упустили ставропольчане. Главный судья матча Эмир Привалов на 43-ой минуте зафиксировал нарушение в штрафной на Дени Далиеве. Пострадавший вызвался пробить пенальти, но вратарь «Машука-КМВ» Гиголаев уверенно отразил удар. Вырвали долгожданную победу пятигорчане на 78-ой минуте. Очередной стандарт у ворот динамовцев привел к голу. Ренат Гагиты навесил со штрафного во вратарскую, а защитник Юрий Лебедев в прыжке отправил мяч в сетку ворот, оформив в краевом дерби дубль. Игра 34-го тура ОЛИМП – ФНЛ 2 завершилась со счетом 2:1.